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Jülide Ateş'ten Flaş Oyunculuk Açıklaması 

Bir dönemin ünlü ekran yüzü haber spikeri Jülide Ateş, Nişantaşı'ndaydı. Ateş, iyi bir teklif gelmesi halinde tekrar ekranlara dönmeyi istediğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Magazin 24.12.2022, 12:10 24.12.2022, 12:15 sercan
Jülide Ateş'ten Flaş Oyunculuk Açıklaması 

Bir dönemin ünlü ekran yüzü haber spikeri Jülide Ateş, Nişantaşı'ndaydı. Oğlunun eğitimi için Amerika ile İstanbul arası seyahat ettiğini söyleyen Ateş, iyi bir teklif gelmesi halinde tekrar ekranlara dönmeyi istediğini açıkladı. 


Son dönemde televizyonlardaki ekran yüzü kadınları başarılı bulduğunu anlatan Jülide Ateş, "Size de oyunculuk teklifleri geliyor mu?" sorusu üzerine "Oyunculuk teklifleri çok gençken geliyordu, benim sıcak bakmadığımı piyasa da bilir. Ben 30 yıl boyunca habercilikten başka hiçbir iş yapmadım. Yapmayı da düşünüyorum. Gelirse de kesinlikle kabul etmem. Gelmesin lütfen. Bu kadar eğitim alanlara bırakmak lazım orayı" diye konuştu.  


"HAYAT ARKADAŞINA İHTİYAÇ YOK"

Hayatında yalnız olmayı sevdiğini ve bundan keyif aldığını da sözlerine ekleyen Ateş, yanında bir hayat arkadaşı aramadığını da sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "O süreci çok sevdim o yalnızlık içimde en iyi dostum kendim oldum. O devam ediyor, ben yalnızlıktan keyif almayı öğrendim. Kimseye ihtiyaç duymuyorum. Çocuğum, ailem, dostlarım var ama bir hayat arkadaşına ihtiyaç duymuyorum." 

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