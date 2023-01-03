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Jason Statham İle Kaan Urgancıoğlu Aynı Filmde

Sherlock Holmes, Rocknrolla, Transporter (Taşıyıcı) ve Snatch gibi yapımlarla aksiyon türüne yeni bir soluk getiren ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Hollywood yapımı yeni filmi Operation Fortune (Servet Operasyonu) 13 Ocak’ta vizyona giriyor.

Magazin 03.01.2023, 21:01 Emrah
Jason Statham İle Kaan Urgancıoğlu Aynı Filmde

Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra, ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi adıyla tanınan geçtiğimiz yıllarda İspanya’da en iyi erkek oyuncu ödülünü de alan Türk-Alman aktör Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün yer alıyor. 

TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMANI DA YAYINLANDI

Daha önce yayınlanan fragmanları sosyal mecralarda milyonun üzerinde izlenmeye sahip olan Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin Türkçe dublajlı fragmanı da yayınlandı. Dijital mecralarda yayınlanan filmin fragmanının yorumlarında ise izleyiciler birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile dünyada büyük başarı yakalayan usta oyuncu Jason Statham'ı bir kez daha bir arada görecek olmanın heyecanını paylaşıyor.

TÜM DÜNYA ANTALYA’NIN GÜZELLİKLERİNİ İZLEYECEK

Çekimleri Antalya’da gerçekleşen ve şehre ait muhteşem görüntülerin yer aldığı Servet Operasyonu’nda özellikle Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda geçen aksiyon sahneleri bütün dünyayı kendine hayran bırakacağa benziyor. Filmde, Antalya görüntülerine ek olarak Türk kültürünün anlatıldığı sahnelere ve Türkçe diyaloglara da yer verilmiş. 

KAAN URGANCIOĞLU HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI FİLMDE

Son dönemlerde yaptığı projelerle adından sıkça bahsettiren başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu filmde “Casa” isimli bir mafya liderini canlandırıyor. Jason Statham’la karşılıklı çekilen aksiyon sahneleri ve Urgancıoğlu’nun başarılı oyunculuğu göz dolduruyor.

Aksiyon- komedi türündeki Operation Fortune (Servet Operasyonu)‘da özel bir ajan olan Orson Fortune’ı canlandıran Jason Statham ekibi ile birlikte dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşüyor. Bu gizli görevde ona yardım etmesi için Hollywood’un en büyük film yıldızlarından birini de işe alıyor. Film 130 milyon doları geçkin bütçesiyle son dönemlerin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olurken, kariyerlerinin başından beri birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile dünyada büyük başarı yakalayan usta oyuncu Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiriyor.

TİM SEYFİ ALEXANDER ROLÜ İLE İZLEYİCİNİN KARŞISINA ÇIKIYOR

En son Ezel Akay’ın yönettiği Osman Sekiz filmi ve büyük beğeni kazanan Atiye dizisindeki rolleriyle adından söz ettiren Tim Seyfi, Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminde Hugh Grant’ın canlandırdığı silah ticaretini yürüten Greg Simmonds karakterinin sağ kolu Alexander karakteri ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Türkiye lisans hakları BG Film’e ait olan ve Türkiye dağıtımını CJ ENM’nin üstlendiği “Servet Operasyonu” Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle 13 Ocak’ta sinemalarda olacak.

#Jason Statham #Kaan Urgancıoğlu #Magazin #Snobmagazin
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