İzzet Yıldızhan Diyarbakır’da hemşehrileri için söyleyecek 

Sanatçı İzzet Yıldızhan’ın memleketi Diyarbakır’da konser verecek olması tüm şehirde büyük heyecan yarattı. Hemşehrilerinin heyecanına ortak olan İzzet Yıldızhan, duygularını sosyal medyada dile getirdi.

Tüm hemşehrilerini konsere davet eden Yıldızhan, “Canım memleketim Diyarbakır’ın tanıtımında büyük önem taşıyan bu festivalde sahne almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Başta Diyarbakır’a ve Diyarbakırlılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu organizasyonu düzenleyen sayın bakanımız Mehmet Ersoy ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşerilerimi hep bir ağızdan şarkılar, türküler söyleyip eğlenmeye Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi’ne bekliyorum.” dedi.

Diyarbakır deyince akla ilk gelen isimlerden olan İzzet Yıldızhan’ı 50 bini aşkın hemşehrisinin dinlemeye geleceği öngörülürken, organizasyon şirketi de önlemini alarak konser alanını genişletti.

