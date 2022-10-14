İzzet Yıldızhan Diyarbakır’da hemşehrileri için söyledi

Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde konser veren İzzet Yıldızhan’ı binlerce hemşehrisi coşkuyla karşıladı.

Diyarbakır deyince akla ilk gelen isimlerden olan İzzet Yıldızhan’ı 50 bini aşkın hemşehrisi dinlemeye geldi.

Konser alanı dolup taşarken sanatçının bazı hayranları konseri balkonlarından takip etti. Yıldızhan’ın sevilen şarkılarına hemşehrileri de eşlik etti.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Sahnede heyecanını paylaşan İzzet Yıldızhan, “Canım memleketim Diyarbakır’ın tanıtımında büyük önem taşıyan bu festivalde sahne almaktan büyük mutluluk duydum” dedi.