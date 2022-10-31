İzzet Yıldızhan'dan Nükhet Duru'ya Cevap!

Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaş ortalamasının arttığı hatırlatılması üzerine İzzet Yıldızhan, “Bu anlamda Türkiye’nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. O bir aktör var Eddie Murphy diye 10 çocuğu varmış. Sen kimsin ya!

Anlaşılan o ki bu rekoru yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12’ye çıkarmak” diyerek gülümsedi.

OĞLUNU EVLENDİRİYOR

Büyük oğlu Mustafa’nın önümüzdeki hafta nişanlanacağını da söyleyen Yıldızhan, “Mustafa’da evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Huzur, mutluluk dolu yuvaları olur inşallah. İnşallah nasip olurda çocukları olursa şimdiden söylüyorum dede kelimesini duymak istemiyorum. Büyükbaba diye hitap edilmesi tercihim.” dedi.

"HAKLI BULARAK ÖZÜR DİLEDİLER"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Nükhet Duru'ya cevap veren Yıldızhan, “Nükhet haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür de dilediler.

Bende Nükhet’te kendi düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirttik.” dedi.