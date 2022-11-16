İzzet Çapa Acı Haberi Böyle Duyurdu!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gürnar Çapa, yaşamını yitirdi. İzzet Çapa'nın annesi Gürnur Çapa bugün Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İzzet Çapa, annesinin vefatı sonrası duygusal ifadeler kullandı.

İŞTE İZZET ÇAPA'NIN O AÇIKLAMASI:

Kaybettik annemi... Gürnar’ım, canımın parçasını...

Hayatımın en nadide kilit taşını... Başımın tacı anneciğim melek oldu...

Biliyorum o hep bakımlı, hep güçlü, hep dimdik durmak isteyen bir kadındı...

Sanırım artık öyle olamayacağını, öyle kalamayacağını anladı...

Vazgeçti, kendini bıraktı... Hepimizi bıraktı... Geceden beri bir tuhaf his var içimde... Bir şey uyutmadı beni...

Sabah namazını bekletti... Son davet de o sıralarda geldi...

‘Gelin annenizle vedalaşın zira artık saatler değil, dakikalar var...’

Bugün, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip defnedeceğiz annemi...

Belli olunca yazarım yerini...

Hakkınızı helal edin... Müsait olursanız dua edin...

Rabbim ona şefkatiyle, merhametiyle, tıpkı onun sevdiklerine davrandığı gibi muamele etsin inşallah... Bize, sevdiklerine de sabırlar ihsan etsin...

Çünkü zor, çok zor...

Başımız sağ olsun...

Dostlar sağ olsun...