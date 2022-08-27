İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser
İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi.
Türk pop müziğinin efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da iki gün üst üste sahne aldı. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen, biletleri günler öncesinden tükenen konserler serisinin ikinci gününde de kapıda kuyruklar oluştu.
30 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmayı çok özlediğini belirten fenomen grup, unutulmaz ‘Özledim’ şarkısını misafirlerine hitap ederek ‘Özledik Sizi Biz’ olarak seslendirdi. Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran 3 bin kişinin hemen her şarkıyı ezbere söylediği gecede tam bir müzik şöleni yaşandı.
İZEL-ÇELİK-ERCAN’IN IŞIK SELİ!
Dinleyicilerin duygusal şarkılarda telefonlarının ışıkları yakarak gruba eşlik etmesiyle, Kuruçeşme’de muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Konserin sonunda izleyicilerin tezahüratları eşliğinde sahneye dönen grup ‘Ara Ara’, ‘Öyle Bir Geçer Zamanki’ ve ‘Anlayamazsın’ şarkılarını seslendirdi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|3
|2
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|1
|15. Altınordu
|2
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|4
|8
|3. Brighton
|4
|8
|4. M.City
|4
|7
|5. Tottenham
|3
|7
|6. Crystal Palace
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|3
|5
|12. Brentford
|4
|4
|13. Everton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|3
|4
|15. Southampton
|4
|4
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0