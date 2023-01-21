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İtalyan Model Doğum İçin Türkiye'ye Geliyor
İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalyan model eşi Sara Gündoğan, doğum için Türkiye'ye geleceği söyleniyor. İşte haberin detayları...
İngiltere'deki başarısıyla gururumuz olan İlkay Gündoğan, şimdilerde Fas asıllı İtalyan eşinin hamile olmasıyla farklı bir heyecan yaşıyor.
Sara Gündoğan'la oğullarına kavuşmak için gün sayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz balayı için Türkiye'ye gelmişti. Kapadokya ve Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'de de düğün yapmıştı. Vatan sevgisiyle bilinen futbolcu, bebeğinin Türkiye'de dünyaya gelmesini istedi.
HASTANE ARAYIŞINDA
Şimdilik bu teklife sıcak bakan Sara Gündoğan, hastane ve doktor arayışına başladı. Bu arada geçtiğimiz ağustosta İngiltere'de ufak bir kaza geçiren güzel yenge, ülkedeki sağlık krizi nedeniyle de sıkıntılı bir tedavi süreci geçirdi.
Sara Gündoğan'ın bu nedenle de doğumu Türkiye'de yapmaya sıcak baktığı öğrenildi. İlkay Gündoğan, Türkiye aşkını mayıs ayında doğum yapması planlanan eşine de aşıladı. (Takvim)
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