İtalya'ya Gideceğini Açıkladı

Mankenlik yapmak için İtalya'nın Milano kentine gideceğini söyleyen Buse İskenderoğlu, "Moda sektörü orada. Bende mesleğimi geliştirmek için oraya gideceğim" dedi.

Eğitim dönemini İtalya'da geçiren Zeynep Alkan'ın kendisine İtalya hakkında bilgiler verdiğini söyleyen Buse İskenderoğlu, Zeynep Alkan'a İtalya hakkında danıştığını sözlerine ekledi.

"OKUL BİTTİ, YURDA DÖNDÜM"

İtalya'daki eğitiminin bitmesinin ardından İstanbul'a dönen Zeynep Alkan ise, "Okul bitti, yurda döndüm. Burada oyunculuk yapmak planlarım arasında. Gelişmelere göre rotamı belirleyeceğim" dedi.

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Buse İskenderoğlu, 1997 senesinde Yalova'da doğdu. 2 yaşına geldiğinde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında evleri yıkılınca ailesi ile Bursa'ya taşındı.

İskenderoğlu, çok genç yaştayken annesi ve babası boşandı, bu boşanmanın ardından güzel sunucunun annesi 2. bir evlilik yaşadı.

Üniversite hayatını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde devam ettiren Buse İskenderoğlu, 2016 senesinde Antalyanın Serik ilçesi içerisinde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci oldu.

Daha sonra ise Türkiye'yi, dünya güzellik yarışması olan Miss World'de temsil etmeye hak kazanan Buse İskenderoğlu, bir ara Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ile birlikteliği ile de gündeme geldi.

