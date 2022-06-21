İsyan Etti! İfşası Olay Oldu

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla adından söz ettirmişti. "Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı" diyen Seren Serengil'in sevgilisi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

HESABI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, ünlü şarkıcı ve bir arkadaşlarıyla Boğaz’daki ünlü bir balıkçıya gitti. Gece sonunda gelen 3 bin 340 TL’lik hesabı görünce ise şoke oldu.

Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" diyerek dile getirdi.

Tohma, "İlk defa yapıyorum" diyerek gelen adisyonu paylaştı.

VİDEO - SEREN SERENGİL'İN SEVGİLİSİ MUSTAFA RAHMAN TOHMA NE İŞ YAPTIĞINI AÇIKLADI