İşte Rihanna'nın Bebeği

9 Grammy ödülü sahibi Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın çocuğunun fotoğrafı yayınlandı. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile bebeklerini sekiz ay önce kucağına alan ikilinin, bebeklerinin kareleri gündem oldu. Aracın içindeki görüntüler kısa sürede sosyal medyanın 'En Çok Konuşulan' konusu oldu. Rihanna'nın sosyal medyada çocuğunun paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.