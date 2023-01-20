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İşte Reza Zarrab'ın Hadise'ye Hediye Ettiği İddia Edilen O Bentley
Hadise, iş insanı Reza Zarrab'ın hediye ettiği iddia edilen 5 milyon TL'lik aracın akıbeti ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında Ebru Şancı Öztürk, araçla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Hadise, iş insanı Reza Zarrab'ın hediye ettiği iddia edilen 5 milyon TL'lik aracın akıbeti ortaya çıktı. ,
Ebru Şancı Öztürk, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında milyonluk aracın akıbetini açıkladı. Öztürk, Hadise’nin geçen sene mart ayında Belçika’da 200 bin Euro’ya aracı sattığını açıkladı.
Ebru ŞancıÖztürk, "Benim eşim (Alparslan Öztürk) çifte vatandaş. Eşime hediye olarak Belçika’ya araba almak için gittik. Eşimin arkadaşlarıyla anlaştık sürpriz yapmak için. Çocuk dedi ki B ile başlayan aracı 'Hadise benim arkadaşıma sattı, keşke daha önceden haber verseydin' dedi. Hatta geçen sene mart ayında 200 bin Euro'ya satmış. Sattığı galericinin adi Ali’ymiş. Dun akşam Ali Bey'i aradım sizi arayacağım dedi aramadı, geri dönüş yapmadı. Tarihler tutuyor, konumlar tutuyor" dedi.
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