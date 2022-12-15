İşte Hande Erçel'in Yeni Aşkı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu.

Hande Erçel'in adı sonrasından oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Bu aşk da çok kısa sürmüştü.

Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Oyuncu bu defa gönlünü bir meslektaşına değil basketbolcuya kaptırdı.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Kartal Özmızrak aynı karede ilk defa görüldü. İşte Hande Erçel'in yeni sevgilisi Kartal Özmızrak...