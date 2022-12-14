İşte Ebru Şahin'in Yeni Dizi Projesi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin kariyerinde başarılı adımlar atmaya devam ediyor. OGM Pictures’ın Netflix için çektiği “Centilmen” dizisinde Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaşan Şahin, pazartesi akşamı şirketin yılbaşı partisinde güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

Ebru Şahin’in dizi projesi de merak konusu olmuştu. Geçen aylarda OGM ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Şahin’in yeni dizisi belli oldu.

Güzel oyuncu, Hilal Saral’ın yöneteceği “Ab-ı Hayat”la el sıkıştı. Şahin Star TV’de ekrana gelecek dizide Birkan Sokullu’yla başrolü paylaşacak.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin son olarak Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

EBRU ŞAHİN ÖZEL HAYATI

Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.