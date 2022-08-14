İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 26 Ağustos'ta dünya evine girecek. Çift, dostlarına e-davetiye göndermeye başladı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçen günlerde merakla beklenen nikah tarihlerini açıklamış ve 26 Ağustos’ta evleneceklerini duyurmuştu.
Ünlü çift hafta içi de nikahlarının yapılacağı Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions Otel’deki hazırlıklar ve oturma düzeniyle ilgili bilgi almıştı. Demet Özdemir şu günlerde Lanistar Medya imzalı Netflix’in “Aşk Taktikleri 2” filmi için kamera karşısına geçiyor. Özdemir’in Şükrü Özyıldız’la başrolünü oynadığı filmin çekimleri 22 Ağustos’ta bitecek.
DAVETİYE ORTAYA ÇIKTI
Demet Özdemir film çekimlerini tamamladıktan 4 gün sonra ise hayatının en anlamlı imzasını atacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde kıyılacak olan nikah 19.30’da başlayacak. İmzalar atıldıktan sonra saat 20..00’de yemek ve eğlence faslı başlayacak.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
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