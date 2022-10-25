İstanbul'u Terk Ediyor! Bakın Nereye Yerleşiyor...

Oyuncu Neslihan Yeldan, Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, oğlunun eğitimi nedeniyle Londra'ya yerleşeceğini açıkladı.

"ASLAN YÜZÜNDEN..."

Ünlü oyuncu "Londra evim olsun istiyorum. Ayda bir İstanbul'a gelmek, işlerimi yapmak istiyorum, 2 küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum.

Aslan 11 yaşındayken, babası İngiliz olduğu için 'Ben Londra'da yaşamak istiyorum' dedi, oradaki eğitim sistemine geçip, İngiliz eğitimi ile yaşamak istedi. Üniversite için gitmek isterken 14 yaşında Londra'ya gitti. Burası benim ülkem ama, benim canım da başka ülkede şu an..." diyerek Londra'ya gideceğini duyurdu.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu.

2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.