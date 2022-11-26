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İstanbul sahnelerini çok özledim
Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Ersoy önceki akşam Büyükçekmece'de bulunan Kalikratya adlı mekanda sahne aldı.
Rezervasyonları günler öncesinden tükenen konserde, sevenleri Muazzez Ersoy’un şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.
Yaz boyunca sadece festivallerde sahneye çıkan Muazzez Ersoy, İstanbul sahnelerinde uzun zamandır sahne almadığını ve İstanbul sahnelerini özlediğini belirtti.
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|14
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|18
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|14
|17
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|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
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|15
|11
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|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
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|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
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|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
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|15
|17
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|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
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|15
|14
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|15
|14
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|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
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|24
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|24
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|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
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|21
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|14
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|11. Mallorca
|14
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|12. Real Valladolid
|14
|17
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|14
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|16
|15. Getafe
|14
|14
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|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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