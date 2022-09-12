İstanbul Rooftop Festival'e Yoğun İlgi
Eylül ayının klasikleşen festivali İstanbul Rooftop Festival, 6. senesinde de yine tek biletle birden fazla mekanda eş zamanlı olarak ağırladığı 50'ye yakın müzisyenle katılımcılarına eşsiz bir deneyim yaşattı. İşte detaylar...
5000 kişinin katıldığı ve 9 farklı terasın yer aldığı İstanbul Rooftop Festival'de katılımcılar kendi zevklerine göre rotalarını çizip, gün boyu farklı teraslarda keyifli anlar geçirirken, şehrin ayrı noktalarında gün batımı ve dolunayın büyüleyici manzarasına tanıklık ettiler.
50'ye yakın müzisyenin eş zamanlı performans sergilediği festivalde, boyama ve kokteyl workshopları gibi çeşitli aktiviteler de katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı.
BU KEZ İZMİRLİLER İLE BULUŞACAK
6. senesini de dopdolu ve unutulmaz anılarla geride bırakan festival, İstanbul'un ardından bu sene ilk defa İzmirliler ile buluşmaya hazırlanıyor.
1 Ekim tarihinde İzmir'in en güzel manzaralı teraslarında gerçekleşecek olan ve ''İstanbul'dan İzmir'e sevgilerle.'' başlığıyla duyurulan İzmir Rooftop Festival'in detayları çok yakında açıklanacak.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0