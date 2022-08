İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul'un eşsiz teraslarında güneşi dans ederek batıracağımız İstanbul Rooftop Festival, birbirinden farklı workshop deneyimleri, mekanların lezzetli mutfakları, yerli ve yabancı müzisyenlerin performansları ile bu sene de dopdolu geçecek.

SIRADIŞI BİR DENEYİM

9 terasta eş zamanlı olarak başlayacak olan etkinlikte, 50'ye yakın sanatçı performans sergileyerek şehrin eşsiz manzaralarında festivalcilere unutulmaz ve sıradışı bir deneyim yaşatacak.

İstanbulluların Eylül ayında klasikleşen festivali İstanbul Rooftop Festival ile katılımcılar, tek biletle birden çok terasta dilediği sanatçıları dinleyerek yaza veda edebilecek.

Mekanlar

B. Heaven Roof

J.W. Marriott Istanbul Bosphorus Sky Karaköy

Kastel Teras

Klein Garten

Los Altos

Rixos Pera İstanbul

Swissotel 16 Roof

W Otel Secret Garden

Zoe Garden Grand Pera

Sanatçılar

Elder Island [dj set]

Fakear

Session Victim [live]

Jacob Groening

Oceanvs Orientalis [live]

BeeGee

The Oddness

Menachem 26

Müjver

Aksak

Ali Gültekin

Alican

Avangart Tabldot

Baban

Bahadır G

Bussi

Can Balta

Can Tanca

Cihangir Aslan [live]

Cloud 18 [live]

Corn & Cotton

Cisetta

Cüneyt Öztürk

Doruk

Doruk Güralp

Emre Şenol

Ezgi

Gaia Ekho

Gökay Belen

Görkem Çay

Hemi

İlker Aksungar

Jamie S

Kantel

Konuralp

Koray T

Kutay Soyocak

Lâlonjoje & Levent Alp

Merve Baykal

Merve Deniz

Murathan Özbek & Can Balta

Sali Chandler

Schnell Schnell

Solak

Violations Radio

Zoe Dona