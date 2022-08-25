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İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı

Eylül ayının klasiği haline gelen ve bu sene 6.sı düzenlenecek olan İstanbul Rooftop Festival, 10 Eylül Cumartesi günü kapılarını aralıyor. İşte detaylar...

Magazin 25.08.2022, 15:03 25.08.2022, 15:31 arif hür
İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul'un eşsiz teraslarında güneşi dans ederek batıracağımız İstanbul Rooftop Festival, birbirinden farklı workshop deneyimleri, mekanların lezzetli mutfakları, yerli ve yabancı müzisyenlerin performansları ile bu sene de dopdolu geçecek. 

SIRADIŞI BİR DENEYİM

9 terasta eş zamanlı olarak başlayacak olan etkinlikte, 50'ye yakın sanatçı performans sergileyerek şehrin eşsiz manzaralarında festivalcilere unutulmaz ve sıradışı bir deneyim yaşatacak. 

İstanbulluların Eylül ayında klasikleşen festivali İstanbul Rooftop Festival ile katılımcılar, tek biletle birden çok terasta dilediği sanatçıları dinleyerek yaza veda edebilecek. 

Mekanlar

B. Heaven Roof 
J.W. Marriott Istanbul Bosphorus Sky Karaköy 
Kastel Teras 
Klein Garten 
Los Altos 
Rixos Pera İstanbul
Swissotel 16 Roof 
W Otel Secret Garden 
Zoe Garden Grand Pera

Sanatçılar

Elder Island [dj set]  
Fakear 
Session Victim [live]  
Jacob Groening 
Oceanvs Orientalis [live] 
BeeGee 
The Oddness 
Menachem 26 
Müjver
Aksak
Ali Gültekin
Alican
Avangart Tabldot
Baban
Bahadır G
Bussi 
Can Balta
Can Tanca
Cihangir Aslan [live]
Cloud 18 [live]
Corn & Cotton 
Cisetta
Cüneyt Öztürk
Doruk 
Doruk Güralp
Emre Şenol
Ezgi 
Gaia Ekho
Gökay Belen
Görkem Çay 
Hemi
İlker Aksungar
Jamie S
Kantel
Konuralp
Koray T
Kutay Soyocak
Lâlonjoje & Levent Alp
Merve Baykal
Merve Deniz
Murathan Özbek & Can Balta
Sali Chandler
Schnell Schnell
Solak
Violations Radio 
Zoe Dona

#İstanbul Rooftop Festival #İstanbul Rooftop Festival 2022 #haber #snob magazin #festival
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