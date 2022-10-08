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İstanbul Cipriani'den görkemli açılış
New York, Londra, Venedik gibi birçok şehirde şubeleri bulunan dünyanın en havalı, en popüler restoranlarından Cipriani yeni şubesini İstanbul’da açtı.
Ünlü işletmenin patronu Giuseppe Cipriani geçen sene İstanbul’a gelip Nusret Gökçe ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.
İstanbul Cipriani, önceki akşam Nusret’in Nişantaşı’nda sahibi olduğu Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta muhteşem bir davetle kapılarını açtı.
Açılışa iş, cemiyet ve sanat hayatından birçok isim katıldı.
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|8
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|6
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|6
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|3
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|7
|2
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|O
|P
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|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
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|14
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|7
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|7
|10
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|8
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|8
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|7
|19
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|7
|19
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|7
|16
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|8
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|7
|7
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|4
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|1