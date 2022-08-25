İspanyol Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

Dijital platformda yayınlanan ‘Mezarlık’ dizinde rol alan Hakan Meriçliler “Mezarlık çok iyi tepkiler aldı. Umarım yeni sezonu da çekeriz. Yeni projeler için tatilden döndüm” dedi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

İlişkisi hakkında da konuşan Meriçliler “İlişkimiz güzel gidiyor. İlginize teşekkürler.” dedikten sonra sevgilisiyle yürüyüşüne devam etti.

HAKAN MERİÇLİLER KİMDİR?

Hakan Meriçliler (d. 29 Ocak 1968, İzmir), Türk oyuncu.

Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı "Çağatay Koçtuğ" karakteriyle tanındı.

Selanik ve Girit göçmeni bir aileden İzmir'de doğdu. Anneannesi Yunan'dı.1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı ve Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Devlet Tiyatroları bünyesinde görev aldığı süre içerisinde Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı.

HAKAN MERİÇLİLER FİLMOGRAFİSİ

2003 Kurtlar Vadisi Alimcan Kondurbayev (Çeçen Lider)

2004 Büyük Buluşma

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Erkekler Ağlamaz

Ruj (kısa film)

Emret Komutanım Şah Mat (sinema) Mahmut

2007 Menekşe ile Halil Ahmet

Doğal Köle (kısa film)

Semum (sinema) Prof. Oğuz

2008 Kendi Okulumuza Doğru Tahir

Komedi Türk Haber Spikeri

Küçük Kadınlar Şahin

2008-2010 Adanalı Biryantin Hikmet

2009 Bahar Dalları Neşet

Melekler ve Kumarbazlar (sinema) İrfan

2010 Deli Saraylı Bahçevan

2011 Tek Başımıza Necati

2012-2014 Yalan Dünya Çağatay Koçtuğ

2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün Yakup Yörükhan

2015 OHA: Oflu Hoca'yı Aramak

2016 Hayat Sevince Güzel Şinasi