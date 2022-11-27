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İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu
En son 'Mahkum' dizisi ile ekrana gelen oyuncu İsmail Hacıoğlu yeni bir dizi için el sıkıştı. Hacıoğlu yeni dizideki rolüyle şaşırtacak.
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak “Mahkum” dizisindeki muhteşem oyunculuğuyla kendisine hayran bırakmıştı. Ödüllü oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu yeniden MF Yapım’la anlaştı. Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu şirketin imza atacağı “Taçsız Prenses” dizisiyle anlaştı.
FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi Volkan Keskin yönetecek. İsmail Hacıoğlu “Taçsız Prenses” dizisinde Evgin Öğretmen rolüne hayat verecek.
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