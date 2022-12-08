Işın Karaca Davayı Kazandı

Işın Karaca, 2013 yılında boşandığı Sedat Doğan'ın hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soy ismini alması için açtığı dava yıllar sonra bitti. Doğan'ın bir dönem karara itiraz edeceği haberleriyle gündem olmasına rağmen şarkıcı, davadan vazgeçmedi.

Davanın bittiğini söyleyen Işın Karaca, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soy isim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi. Işın Karaca, verdiği bir röportajda "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" demişti.