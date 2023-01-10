Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Irmak Ünal'ın Tapınak Pozu
Uzun zamandır Endonezya'da yaşayan güzel oyuncu Irmak Ünal, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü oyuncu tapınakta şelaleye girdi. İşte haberin detayları...
Uzun zamandır Endonezya'da yaşayan güzel oyuncu Irmak Ünal, yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.
Ünlü oyuncu, Bali'de Taman Beji Griya Manuaba Tapınağı'ndaki şelaleye girdi.
Ünal, o anları Instagram'dan yayınladı.
Oyuncu, "Bağırdım, ağladım, güldüm, hepsini şelaleye bıraktım, bir gün bilerek... Hepsi anlayacak. O zamana kadar" dedi.
Ünal sözlerini, "Yolculuğu ve tüm dersleri takdir ediyorum... Acı ve tüm yanlış anlaşılmalar... Gözyaşları ve tüm kahkahalar... Müzik.... Ve dans et.... Yaşa... Bozuk para olmadığını, hata olmadığını bilmek.... Sadece aşk" diyerek, bitirdi.
Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Oyuncuya, çok sayıda yorum geldi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4