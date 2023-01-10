Irmak Ünal'ın Tapınak Pozu

Uzun zamandır Endonezya'da yaşayan güzel oyuncu Irmak Ünal, yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

Ünlü oyuncu, Bali'de Taman Beji Griya Manuaba Tapınağı'ndaki şelaleye girdi.

Ünal, o anları Instagram'dan yayınladı.

Oyuncu, "Bağırdım, ağladım, güldüm, hepsini şelaleye bıraktım, bir gün bilerek... Hepsi anlayacak. O zamana kadar" dedi.

Ünal sözlerini, "Yolculuğu ve tüm dersleri takdir ediyorum... Acı ve tüm yanlış anlaşılmalar... Gözyaşları ve tüm kahkahalar... Müzik.... Ve dans et.... Yaşa... Bozuk para olmadığını, hata olmadığını bilmek.... Sadece aşk" diyerek, bitirdi.

Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oyuncuya, çok sayıda yorum geldi.