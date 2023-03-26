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Irmak Ünal'dan Bikinili Poz
Eylül 2021’de radikal bir kararla çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen ünlü oyuncu Irmak Ünal, paylaştıüı bikinili pozunda karın kasları dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Bir süredir yaşamını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, bikiniyle poz verdi. Kaslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, yüzlerce beğeni aldı.
Eylül 2021’de radikal bir kararla çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen Ünal, "Bana ne dersen de; olmam gereken kişiyim ve mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse bu süreçte keyif alıyorum" diye yazdı.
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