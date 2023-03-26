Irmak Ünal'dan Bikinili Poz

Bali'de sürdüren bikiniyle poz verdi. Kaslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, yüzlerce beğeni aldı. Bir süredir yaşamını'de sürdüren Irmak Ünal yle poz verdi. Kaslarıyla dikkat çeken ünlü, yüzlerce beğeni aldı.

Eylül 2021’de radikal bir kararla çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen Ünal, "Bana ne dersen de; olmam gereken kişiyim ve mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse bu süreçte keyif alıyorum" diye yazdı.