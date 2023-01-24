İrlandalı Modelin Pozları Olay Yarattı 

2014 ile 2019 tarihleri arasında Serdar Ortaç ile evli olan Chloe Loughnan'ın pozları olay yarattı.



Geçtiğimiz sene Kanal D'de magazin programını sunan İrlandalı model, bikinili karesini Instagram'dan paylaştı. Havuz kenarından çektirdiği kareli paylaşan Loughnan'ın, fotoğraflarına beğeni yağdı.

İrlandalı modelin pozlarına, "Su bebek" diye yazdı. Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzeliğiyle beğeni topladı.



Loughnan'ın geçtiğimiz yaz aylarından sevgilisi Fergus Hennessy ile evleneceği iddia edilmişti.