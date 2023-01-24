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İrlandalı Modelin Pozları Olay Yarattı
İrlandalı model Chloe Loughnan'ın sosyal medyada paylaştığı pozları olay yarattı. 2014 ile 2019 tarihleri arasında Serdar Ortaç ile evli olan model ve sunucu, bikinili kareleriyle beğeni topladı. İşte detaylar...
2014 ile 2019 tarihleri arasında Serdar Ortaç ile evli olan Chloe Loughnan'ın pozları olay yarattı.
Geçtiğimiz sene Kanal D'de magazin programını sunan İrlandalı model, bikinili karesini Instagram'dan paylaştı. Havuz kenarından çektirdiği kareli paylaşan Loughnan'ın, fotoğraflarına beğeni yağdı.
İrlandalı modelin pozlarına, "Su bebek" diye yazdı. Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzeliğiyle beğeni topladı.
Loughnan'ın geçtiğimiz yaz aylarından sevgilisi Fergus Hennessy ile evleneceği iddia edilmişti.
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