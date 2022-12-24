İrfan Can Kahveci'den Kıvanç Tatlıtuğ Yorumu
Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemi oldu. Gözde Kahveci, eşine Kıvanç Talıtuğ'dan örnek verdi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'ye yaptığı yorum gündem oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazarak, el kaldıran emoji koydu.
Futbolcunun eşine paylaştığı kareye sadece el kaldıran emoji paylaşması ikili arasında atışmaya neden oldu.
Gözde Kavheci, İrfan Can'ın sadece emojiyle yorum yapmasına, "Çok romantiksin" diyerek, karşılık verdi.
Futbolcunun, "Biliyorum" cevabına ise Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtup karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi.
İrfan Can Kahveci de bu yorum üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı yorum olan, "Durmadan seni konuşabilirim" yazması dikkat çekti.
Gözde Kahveci ise, "Özenti (Tribal Türk kızı)" karşlığını verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, telefonla konuşurken çektirdiği fotoğrafı paylaşan eşi Başak Dizer'e, "Durmadan seni konuşabilirim" diye yazmıştı.
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