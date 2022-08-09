İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması
İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu burun estetiği hakkında konuştu.
Makyajsız hali ve duru güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, geçirdiği burun operasyonu ile ilgili sorulan sorulara; “Yıllardır nefes alma problemi yaşıyordum. Bu ameliyat erteleyip de yaptıramadığım bir operasyondu. Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum” dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan Helvacıoğlu; “Kaçış dizimiz sezon finali yaptı. Bize gelen tepkiler çok güzeldi. Günlerim senaryo okuyarak geçiyor, beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum.” dedi.
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