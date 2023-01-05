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İrem Helvacıoğlu Güney Amerika Yolcusu
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki bir TV kanalından aldığı daveti kabul etti. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Oynadığı projelerle Güney Amerika’da ünlenen İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki bir TV kanalından aldığı daveti kabul etti.
Oyuncu, dizi çekimlerine vereceği molada ülkenin yolunu tutacak, kanalın programına konuk olacak. Helvacıoğlu, Arjantin’de hayranları için düzenlenecek özel buluşma organizasyonuna da katılacak.
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.
İrem Helvacıoğlu şu sıralar ‘Yürek Çıkmazı' adlı dizide Alp Navruz ile başrolü paylaşıyor.
İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI
İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.
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