İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor
Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcı İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle yargılanan ve hakkında korkunç iddialar bulunan Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor.
Magazin 23.10.2022, 09:15 23.10.2022, 09:28 tarkan abdullahoğulları
Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi tarafından aldatıldığını açıklayan İrem Derici geçen günlerde “at gibi aşığım” açıklamasını yapmıştı. “Kime aşıksınız” sorusuna "kaç yıllık duayen magazincisinin araştırın bulun" demişti. Derici geçen hafta verdiği röportajda da “çok aşığım ama çaktırmıyorum” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
İrem Derici’nin birlikte "alev alev" şarkısını seslendirdiği Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre ise Derici ile Kuş'un aşkı bir buçuk ay önce başladı. Tarafların kulaktan kulağa yayılan bu ilişkiyle ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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