İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor

magazincisinin araştırın bulun" demişti. Derici geçen hafta verdiği röportajda da “çok aşığım ama çaktırmıyorum” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi tarafından aldatıldığını açıklayan İrem Derici geçen günlerde “at gibi aşığım” açıklamasını yapmıştı. “Kime aşıksınız” sorusuna "kaç yıllık duayencisinin araştırın bulun" demişti. Derici geçen hafta verdiği röportajda da “çok aşığım ama çaktırmıyorum” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İrem Derici’nin birlikte "alev alev" şarkısını seslendirdiği Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre ise Derici ile Kuş'un aşkı bir buçuk ay önce başladı. Tarafların kulaktan kulağa yayılan bu ilişkiyle ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.