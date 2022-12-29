İrem Derici, Kenan İmirzalıoğlu'nun Aradığını Görünce Bakın Ne Yaptı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni yıl özel programında yarışacak ünlü isimler arasında rapçi Sefo yer alıyor. Bir soruda takılı kalan Sefo, joker hakkını İrem Derici'den yana kullandı.

Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca şoke oldu.

Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyan Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı.