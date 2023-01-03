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İrem Derici'den Flaş Aldatılma İtirafı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de katıldığı İbo Show programına aldatılma itirafında bulunması sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

Magazin 03.01.2023, 10:44 sercan
İrem Derici'den Flaş Aldatılma İtirafı
İrem Derici, yılbaşı gecesinde Star TV'de ekrana gelen İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk oldu.
Tatlıses, programda şarkıcıya "Kimseyi bulamıyor musun?" dedi. Derici ise bunun üzerine "Bulamıyorum diyordum hâlâ bulamıyorum hatta geçen sene burada aldatıldığımı itiraf etmiştim. Allah sizi inandırsın yine aldatıldım" diyerek kahkaya attı.
Tatlıses, geçtiğimiz yıl yine İbo Show'da Cem Belevi tarafından aldatıldığını itiraf etmiş, gündem olmuştu.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldu, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı.

Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü.

Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı. Dudak Payı, Vazgeçtim İnan, Affeder Mi Aşk Bizi?, Konu O Olunca isimli single çalışmaları bulunuyor.

İREM DERİCİ ÖZEL HAYATI

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı.

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