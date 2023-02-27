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İrem Derici, Atakan Işıktutan ile Aşkını İlan Etti
İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşkını ilan etti. İşte haberin detayları...
İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşkını ilan etti.
Hollanda'ya giden şarkıcı, sevgilisiyle öpüşürken karesini yayınladı.
Çift, ilk defa aşkını ilan etmiş oldu.
Derici, "Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump" diye yazdı.
Eski Survivor yarışmasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etmiş oldu.
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