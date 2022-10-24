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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir Evlendi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir'den sürpriz bir haber geldi. Ünlü çift, Roma'da evlendi. İşte nikahın perde arkası...

Magazin 24.10.2022, 11:32 24.10.2022, 11:45 arif hür
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir Evlendi

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir (30), geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanmıştı.

Ne zaman evlenecekleri merak edilen ikili, hayranlarını ters köşe yaptı.

Ünlü çift, Roma'da dünyaevine girdi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in sosyal medyadan paylaştığı nikah fotoğraflarına beğeni yağdı.

Çift, tebrikleri kabul etti.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatankarakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı.

LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir (14 Nisan 1992, İstanbul) Türk şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen.

2008 tarihine kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin reaksiyonu ve sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verir ve kendisine bir grup kurar. Bir kaç grupta vokalist olarak yer aldıktan sonra kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmayı öğrenmeye başlar. 2009 yılında daha 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı yazar.

Sözü ve bestesi kendine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir evde 2011 yılında yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds’un İstanbul ayağına ilk kez 2016 yılında akustik bir kayıtla katıldı.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan ”Ay Tenli Kadın” adlı şarkısı ve bu kayıttaki harika performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Ufuk, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan ve dikkat çeken isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Yepyeni bir sound arayışıyla aynı yılın sonbaharında Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev’le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları’nda 11 şarkılık ”Sevda Gibi” adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 2018’in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

#İpek Filiz Yazıcı #Ufuk Beydemir #snob magazin #Magazin #roma
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