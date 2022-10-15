İpek Demir ve Bülent Serttaş’tan muhteşem düet

‘Dili Ballım’ın klip çekiminde birlikte kamera karşısına geçen İpek Demir ve Bülent Serttaş, oldukça keyifliydi. Ortaya çıkan eğlenceli görüntülerin ardından klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla müzik listelerinde hızla üst sıralara çıkan İpek Demir, Bülent Serttaş’a kendisine verdiği destek için teşekkür etti.

Kısa sürede büyük başarı yakalayan şarkının düzenlemesini Erhan Bayrak, klip yönetmenliğini İse Teoman Topcu üstlendi.

Antalya’da çekilen klip, müzikseverleri aşkta cesaretin duygusunu müzikle anlatan bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp hem de kendine has tarzıyla, ses rengi, söz ve besteleri ile farklı ve özel bir yer edinen başarılı sanatçı İpek Demir, bir yandan yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

'Dili Ballım' Bülent Serttaş’ın müzik şirketi olan By Bilo’s Music Production markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.