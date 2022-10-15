Son Dakika

İpek Demir ve Bülent Serttaş’tan muhteşem düet

İpek Demir, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Dili Ballım’ şarkısında sevilen sanatçı Bülent Serttaş’la düet yaptı. 

Magazin 15.10.2022, 18:25 Emrah
İpek Demir ve Bülent Serttaş’tan muhteşem düet

‘Dili Ballım’ın klip çekiminde birlikte kamera karşısına geçen İpek Demir ve Bülent Serttaş, oldukça keyifliydi. Ortaya çıkan eğlenceli görüntülerin ardından klip tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla müzik listelerinde hızla üst sıralara çıkan İpek Demir, Bülent Serttaş’a kendisine verdiği destek için teşekkür etti. 

Kısa sürede büyük başarı yakalayan şarkının düzenlemesini Erhan Bayrak, klip yönetmenliğini İse Teoman Topcu üstlendi. 

Antalya’da çekilen klip, müzikseverleri aşkta cesaretin duygusunu müzikle anlatan bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp hem de kendine has tarzıyla, ses rengi, söz ve besteleri ile farklı ve özel bir yer edinen  başarılı sanatçı İpek Demir, bir yandan yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

'Dili Ballım' Bülent Serttaş’ın müzik şirketi olan By Bilo’s Music Production markasıyla  tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

#İpek Demir #Bülent Serttaş #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
17
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 10 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 18
2. Keçiörengücü 8 15
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 8 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Altay 9 7
16. Gençlerbirliği 7 6
17. Altınordu 7 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Everton 9 10
13. Crystal Palace 9 10
14. West Ham United 9 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Valencia 9 16
5. Atletico Madrid 8 16
6. Real Betis 8 16
7. Real Sociedad 8 16
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Girona 9 8
14. Real Valladolid 8 8
15. Getafe 9 8
16. Almeria 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 2