İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams bu yıl da tatil için Türkiye’ye geldi. Eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul’u ziyaret eden Williams, son birkaç yıldır Bodrum’a tatile geliyor.

48 yaşındaki müzisyenin eşi Ayda Field, sosyal medya hesabından İstanbul gezilerini paylaştı. Angels, Feel ve Somethin’ Stupid gibi hit şarkılara sahip olan şarkıcı, ailesiyle Boğaz turuna çıktı.

BABASI TÜRK

'Türk Kahvaltısı' yazarak simit, Türk kahvesi ve kiraz paylaşımında bulunan Field'ın babası Türk, annesi ise Amerikalı. Çift, Yerebatan Sarnıcı'nda ise akşam yemeği yedi.



