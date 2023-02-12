Sosyal medya fenomeni ve YouTube'daki Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, hakkında resen soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Maraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından Tweet atan Uğur "İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız" dedi.

Oğuzhan Uğur, konuyla ilgili daha dün de "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…!" açıklaması yapmıştı.



