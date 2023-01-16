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İlkin Tüfekçi'den Gündem Yaratan Pozlar
Adı bir süredir ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, paylaşığı karelerle dikkat çekti. Ünlü oyuncu gelinlikle poz vermesi ise hayranlarını heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...
Adı bir süredir Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, paylaştığı karelerle gündem yarattı.
Oyuncu, Nişantaşı önce gelinlik giyerken fotoğraf atması hayranlarını heyecanlandırdı. Tüfekçi daha sonra kırmızı elbisesiyle çektiği kareyi yayınladı.
Oyuncunun kareleri yoruma kapattığı görüldü. Beğeni toplayan Tüfekçi'nin Çağatay Ulusoy'la birlikte olduğu haberleri gündemden de düşmüyor.
İkilinin aşk haberlerine açıklık getirmemesi iddiaları da güçlendiriyor.
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