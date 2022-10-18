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İlker Kaleli’nin yeni projesi belli oldu! İspanya’ya gidiyor
İlker Kaleli önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçiyor.
İspanyol Antenna 3 kanalının 'La Pasion Turca' adıyla çekeceği altı bölümlük dizide İlker Kaleli'nin partneri İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos oldu.
Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek.
İlker Kaleli'nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos'un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia'yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen meacera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.
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