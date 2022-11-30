İlker İnanoğlu'ndan flaş Arka Sokaklar açıklaması

Arka Sokaklar dizisinin yayınına 45 gün ara verilmesi beraberinde birçok iddiayı gündeme getirdi. Dizinin biteceği ya da başka kanala transfer dedikoduları konuşulmaya başlandı. 17 yıldır devam eden efsane dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu konuyla ilgili tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı programına açıklama yaptı.

Aynı zamanda fenomen dizide Engin komiser rolüne hayat veren İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah… Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz” dedi.

İlker İnanoğlu “Arka Sokaklar”ın Kanal D’den atv’ye transfer olacağı iddiası hakkında da “Yok o doğru bir haber değil” yanıtını verdi.



