İlkay Gündoğan'ın Dünyaya Gelecek Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu 

Türk asıllı Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui, çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Gündoğan'ın eşi Arfaoui, karnı burnunda çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.



İtalyan model, çocuğunun cinsiyetini de açıkladı. Sara Arfaoui, "Bu fotoğrafları kendime saklamayı çok düşündüm, çünkü bu gün batımı özeldi. Cinsiyet eğlencesi ya da sosyal medyada özel hayatım hakkında büyük konuşmalardan yana değilim. Anne olmak hep hayal oldu benim için. Biliyorum ki toplumumuz için artık anne olmak hiç hoş değil. Çoğu için sıkıcı bir rüya gibi" dedi.



Bebeklerinin erkek olacağını söyleyen İtalyan model, "Ama benim için bu dünyaya bıraktığım tek şey bir oğlum... İyi bir insan yaratmak sıkıcı değildir, bu bir onurdur. Benim için hayatın anlamı, birinin bizi kalbinde, anılarında taşıyacağını bilmektir" ifadelerini kullandı.