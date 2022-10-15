İlk kez reklam filminde rol alacak

Cengiz Kurtoğlu, imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez bir reklam filminde rol alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, “Yıllardır bekliyordum. Tabii bu güzel yüzümle, bu güzel sesimle böyle bir oluşumu. Sağ olsunlar bir reklam filmi adına çalışma yapacağız. Reklamda bir şarkımız da yer alacak. Daha önce sesim reklamlarda kullanılmıştı. Görüntülü ilk reklamım olacak. Açıkçası heyecanlıyım” diye konuştu. Kurtoğlu, “Reklam filminde sizi amelelik yaparken görecek miyiz?” şeklindeki soruya “Amelelik bizim ana mesleğimiz. Uzun yıllar imalatta işçi olarak çalıştım. Tecrübem var. Ev işlerinde elimden geldiğince çivi çakar eksikleri gideririm” yanıtını verdi.

“Filmlerimi izlemenizi tavsiye etmem”

Reklam filmi sonrası gelebilecek oyunculuk tekliflerini kabul edip etmeyeceği sorulan Cengiz Kurtoğlu, “Kabul edemem. İmkanı yok. Mesleğimde bu şekilde mutluyum. Onun haricinde klip çekimlerinde de sufleler verildiği zaman zorlandığım günleri hatırlıyorum. 80'li yıllarda çok satan şarkıcılara film çekerlerdi. Ben de 6-7 tane film çektim ama izlemenizi tavsiye etmem” diyerek ilginç bir itirafta bulundu. Meslek hayatının en keyifli döneminde olduğunu anlatan Kurtoğlu, “Oyunculuk benim işim değil. Günde 10 saat gideceğim bana göre değil. Artık biraz bu işin keyfini çıkarayım. Odun yakayım. Bahçede çay toplayayım. Derede balık tutayım. İşin biraz daha keyif tarafındayım. İstanbul’a geldiğim günden beri bu kalabalığı yaşıyorum. Pandemi başladığı günden beri İstanbul’a beşinci gelişim. Artık İstanbul’un dışında Silivri’de yaşıyorum. Daha doğayla, Fadime hanım ve çocuklarla birlikteyim” dedi.

"Hayatımın film yapılmasına izin vermem"

Cengiz Kurtoğlu, eski şarkılarından oluşan yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı. Albümde 30’a yakın şarkının yer alacağını söyleyen Kurtoğlu, “Polat (yağcı) kardeşim şu an listeyi hazırlıyor. Ay sonuna başlamış oluruz. Yeni haliyle eski şarkıları seslendireceğim. Belki 30 şarkının içinde Orçun (Kurtoğlu) ile bir şarkıyı paslaşabiliriz” deyi konuştu. Tüm şarkılarının kendisi için özel olduğunu ifade eden Kurtoğlu, “Bu şarkıların çok değerli sahipleri var. Beste olarak, güfte olarak. Bu şarkılara hikaye verdim, hayat verdim, sesimi verdim. Onları da unutmamak lazım. Çok değerli bestekarlar ile çalıştık” dedi. Usta sanatçı, “Bu şarkılardan bir film çıkmaz mıydı?” şeklindeki soruya “Bu şarkılardan da benim hayatımda da çıkardı. Birkaç yıldan beri sabah-öğle kuşağındaki programları izliyorum. Onlarda bir yaşam, hayat biçimi. Parçalanmış ailelerin durumlarını görüyoruz. İzlerken duygulanıyorum. Çünkü bende 3 yaşından beri öyle büyüdüm. Film değil hayatımı yazsam roman olurdu ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. İzin de vermem”

Cengiz Kurtoğlu’nun yer alacağı reklam filmi aralık ayında ekranlarda dönmeye başlayacak.