İlk hamilelik pozu geldi
Manchester City’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui ile geçtiğimiz mayıs ayında ani bir şekilde evlenmişti. Hamile olduğunu duyuran Arfaoui karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.
Manchester City’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui'ye geçtiğimiz yıl evlilik teklifinde bulunmuştu. Sara Arfaoui, Gündoğan'ın evlilik teklifini "Bütün bunlar bir rüya gibi. Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum" diyerek kabul ettiğini duyurmuştu.
İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından duyurdu.
"EVLENDİK, ÇOK MUTLUYUZ"
Sevgilisiyle Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da dünyaevine giren İlkay Gündoğan, "Evlendik, çok mutluyuz. Ailemiz ve arkadaşlarımızla kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Ani evliliğin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sara Arfaoui'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Arfaoui sosyal medya hesabından da karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.
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