İlk filme rekor imza

Daha önce oyunculuk eğitimi aldığını dile getiren ve projeye hazırlandığını söyleyen Kutluca’nın yeni projesinin film olduğu öğrenilirken filmin konusu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.

Filmin hazırlıklarının büyük gizlilik içerisinde yürütüldüğü açıklarken oyuncu kadrosunda bulunan isimler hakkında sessizliğini korudu. Gerilim-korku türünde olduğunu öğrendiğimiz projenin Amasya’da çekileceği öğrenildi.

İlk projesinden alacağı ücret hakkında net açıklama yapmaktan uzak duran Olcay Kutluca, “Korku filmleri bütçelerini baz alırsak rekor bir ücret ile anlaşmış olabilirim” dedi.

