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İlişki İtirafıyla Gündem Oldu!

Son olarak 'Sadakatsiz' adlı dizide rol alan Cansu Dere, Disney Plus'un lansmanına beyaz elbisesi ile katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Dere, ilişki itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 15.06.2022, 17:06 16.06.2022, 10:16 arif hür
İlişki İtirafıyla Gündem Oldu!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansu Dere, “Disney Plus ile birlikte yola çıktık. Güzel olacak. Seyirci olarak da mutluyum, alternatif artıyor. Oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Oynayabileceğimiz senaryo çeşitliliği fazla olacak.” dedi. 

"DİNLENMEK İSTİYORUM"

Sadakatsiz dizisi sonrası dijital platformda hemen dizi yapılıp yapılmayacağı konusunda da açıklık getiren Dere “Ben projesi belli olmayan oyunculardanım. Reklam filmlerimizi çektik platform için. Benim yeni projeme biraz daha var. Açıkcası dinlenmek istiyorum.” dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Aşk hayatı hakkında da konuşan Dere “Hayatımda kimse yok. Olsa zaten siz herkesten önce öğrenirsiniz. Bu işler kolay değil. Yalnız kalmamak için bir ilişkiyi devam ettirmek ya da ilişkiye başlamak iyi bir şey değil.” diyerek dikkat çekti.

CANSU DERE KİMDİR?
Oyunculuk, sunucu ve mankenlik yapan Cansu Dere 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Nazan karakterini canlandırdığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Taner Elhan'ın yönettiği Acı Aşk adlı filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği, 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2018 yılında Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı, internet platformu puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır.

2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı, FOX'ta yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır.

Cansu Dere son olarak başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı 'Sadakatsiz' adlı dizide rol almıştır.

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