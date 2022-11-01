İlhan Şeşen Hakkında Flaş İddia! Hayranlarını Üzdü

'Neler Oluyor Bize', 'Ellerimde Çiçekler', 'Gibi Gibiyim', 'Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim', 'Aşk Layık Olanda Kalmalı' ve 'Ankara'dan Abim Geldi' gibi sevilen şarkıların sahibi olan usta sanatçı İlhan Şeşen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda "Son olarak altı şarkıdan oluşan EP'si 'Basmakalıp'ı sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen'in artık albüm yapmama kararı aldığı ancak konserlerine devam edeceği iddia edildi" ifadelerine yer verdi.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"Seslendirdiği şarkılarla milyonlarca müzikseverin gönlünde taht kurmayı başarmış olan usta sanatçı İlhan Şeşen, altı şarkıdan oluşan EP'si 'Basmakalıp'ı geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Altı şarkıdan oluşan bu albümün en dikkat çeken eseri hiç şüphesiz 'Ben Artık Susuyorum' oldu.

74 yaşındaki usta müzisyen, yaşadığı hayal kırıklıklarını, gerçekleştiremediği hayallerini ve dünyanın gidişatından duyduğu üzüntüyü 'Ben Artık Susuyorum' adlı parçasında sevenlerinin beğenisine sundu.

Şarkısında, 'Ben artık susuyorum.Tek sözüm kalmadı bütün bu olanlara dair. Artık vazgeçiyorum parlak fikirlerimden. Aşk meşk politika vesair. Bu benim son şarkım. Telif istemiyorum' sözlerine yer veren İlhan Şeşen'in artık yeni albüm yapmayacağı ancak konserlerine devam edeceği iddia edildi.

Duruşuyla, eserleriyle ve naif ruhuyla sanat camiasında müstesna bir yere sahip olan İlhan Şeşen, dilerim müzikseverleri kendisinden mahrum bırakmaz..."

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45liğini piyasaya sundu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında “Aşk Haklı” isimli ilk solo albümünü çıkardı. TRT’de “Gençler Haklı” ve 1995 yılında bir özel kanalda “Arka Pencere” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı. Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in “Farketmez”, Nükhet Duru'nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Leman Sam'ın “Rüzgâr” ve “Ayrılığa Dayanamam”, İzel-Ercan'ın “Geri Dön”, Kerim Tekin'in “Yine Beni Sev”, Metiner'in “Gördüğüme Sevindim”, Yonca Lodi'nin “Aşk Layık Olanda Kalmalı” ve “Fal”, Kenan Doğulu'nun “Ellerimde Çiçekler” şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte “Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise “Hayatım Hikaye” isimli ilk kitabını yazdı.