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“İlham” Hayatın İçinde! Benim İşim O’nu Ortaya Çıkarmak

Ana Shine, henüz 5 yaşındayken bakıcısı ve ninesinin desteğiyle müzik okuluna gönderilir. Başarılı müzisyen sonrasında bir kemanist olma hayalleri kurmaya başlar. Çocukluk çağlarından beri kurduğu hayalleri devasa bir kariyere dönüştürür.

Magazin 18.10.2022, 18:01 Emrah
“İlham” Hayatın İçinde! Benim İşim O’nu Ortaya Çıkarmak

6 yıl önce tanıştığı David Grant Ana Shine’ın potansiyelini görüp ortaya çıkarır. Ana http://snobmagazin.com/haberleri/Ana+ShineShine’a bu yolda dünyaca ünlü yapımcı Andy Yates ve söz yazarı Drew Thomas eşlik eder. Ana Shine, ilhamını hayattaki deneyimlerinden çekip çıkarır. Söze dönüşmesi güç duyguları, gerçek hikayelerle ifade eder. Onun için “mesaj” bu sayede alıcısına ulaşabilir.

Digital Love  Ana Shine için insanları bir araya getirmek, onları çevrimdışı hayata yönlendirmek ve fiziksel samimiyeti hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Her şarkının kendine ait bir mesajı olduğuna inanan başarılı sanatçı, bazı şarkılarını ilham bazılarını kendi deneyimleri üzerine yazıyor. Amacını ise şu sözlerle ifade ediyor:
“Şarkılarımın insanlara, doğru seçimler yapmaları konusunda yardımcı olmasını umut ediyorum.”

Poker Game şarkısı; sevginin almak değil vermek olduğunu unutan ve yalnızca kendisini seven birçok insanı anlatıyor. Shine’a göre bazıları, akıl oyunları oynayıp başka insanların hislerini umursamıyor. Shine, sevenlerine şu sözlerle sesleniyor:
“Kalbinin kapısı açıksa, sevgi içeri girmenin yolunu bir şekilde bulur... Risk almaktan korkmamalısın!”

Stupid Cupid  Shine’ın tüm sırlarını bilen tek “gerçek” arkadaşının kendisine âşık olmasıyla ilgili olan dokunaklı bir şarkı. Shine şarkısını şu sözlerle özetliyor:
“Aşk meleği… Ya beni vur ya da okunu arkadaşımdan geri al!”
 


 

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