İlham Gencer 100 yaşına bastı





Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı. Oğlu Bora Gencer’in organize ettiği doğum günü kutlamasında sanat camiasından dostları, İlham Gencer’i yalnız bırakmadı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel Genel Müdürü Mert Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen doğum günü kutlaması ilk olarak yemekle başlarken, daha sonra ana sahnede sanatçı dostları sahneye çıkarak İlhan Gencer’e unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar.

Gecenin sürprizi ise Ajda Pekkan’dan oldu. Süperstar, yıllar önce birlikte İlhan Gencer’le birlikte seslendirdikleri İtalyanca bir şarkı seslendirdi. Bu şarkıya kayıtsız kalmayan Gencer ise piyanonun başına geçerek Pekkan’a eşlik etti. 100. yaş günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer, pastayı kesmek için eline aldığı kılıçla poz vermeyide ihmal etmedi.