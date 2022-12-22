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İlayda Alişan ile Alp Navruz'dan Yeni Aşk
Ayça Ayşin Turan'dan evlilik yolunda ayrılan Alp Navruz, önceki akşam Etiler'de düzenlenen bir partinin davetine katıldı. Ünlü oyuncunun, İlayda Alişan'la yakınlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ayça Ayşin Turan'dan evlilik yolunda ayrılan Alp Navruz, Etiler'de gerçekleşen bir derginin partisinde İlayda Alişan'la yakınlaştığı iddia edildi.
Yan yana saatlerce sohbet eden ikili, gece boyunca dans edip eğlendiği söylendi.
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