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İkinci kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu da söyledi.
Magazin 03.09.2022, 10:43 03.09.2022, 10:49 tarkan abdullahoğulları
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı. Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava Melike Şahin konserine giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı.
İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.
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